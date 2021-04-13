В Лоевском районе на подворье горела сухая трава - погибла пенсионерка

13 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лоевском районе на территории частного домовладения на выгоревшем участке травы обнаружили тело пенсионерки, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре сухой растительности в деревне Крупейки поступила 12 апреля в 13.43. До прибытия подразделений МЧС пожар потушили люди.

Огонь уничтожил на подворье траву на 0,02 га. На выгоревшем участке обнаружили обгоревшее тело женщины 1933 года рождения.

Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.-0-