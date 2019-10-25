25 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лоевском районе волчица напала на сельчанина, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Из райбольницы в местное РОВД 24 октября в 23.18 поступило сообщение, что за медпомощью обратился житель деревни Ручаевка со множественными укусами ног и головы. По предварительной информации, мужчину 1962 года рождения покусало дикое животное - волчица.

На место происшествия выезжали участковый инспектор, представители Белорусского общества охотников и рыболовов. В 23.30 начальник лоевского подразделения БРООР обезвредил животное.-0-