В Лоевском районе вторые сутки тушат пожар на торфянике

3 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лоевском районе спасатели вторые сутки тушат пожар на торфянике, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Сообщение о возгорании торфяника вблизи деревни Демерки поступило утром 2 апреля. Пожар экосистемы распространился на площади 0,9 га.

В настоящее время работники районного подразделения МЧС продолжают тушить пожар. Площадь возгорания сократилась до 0,5 га. Задействованы 2 единицы техники подразделения МЧС, а также приспособленная техника и 10 работников предприятий сельского хозяйства.

В управлении напоминают, что сжигание мусора, выжигание сухой травы и кустарников нередко заканчиваются пожарами, которые могут уничтожить жилые строения, хозпостройки, приводят к травмированию и гибели людей.

Так, 1 апреля по прямой линии 102 поступило сообщение о возгорании травы в агрогородке Прибытки Гомельского района. При попытке самостоятельно потушить загоревшуюся сухую растительность на своем приусадебном участке пострадал пенсионер. С ожогами голеностопа 1-й степени мужчина был госпитализирован.

Пожар был ликвидирован. Одна из рассматриваемых версий причины загорания сухой растительности - неосторожное обращение с огнем.

"Будьте осторожны с наведением порядка в пожароопасный период. При устойчивой сухой погоде любая искра чревата пожаром. Из-за собственной беспечности можно не только допустить распространение огня, но и лишиться имущества или лишить его соседей, получить ожоги. Не забывайте, что сжигать мусор можно только в безветренную погоду. Расстояние до постройки должно быть не менее 10 м, 20 м до леса. Обязательно окопайте место костра, запаситесь ведром с водой, лопатой и наблюдайте за огнем. Будьте осторожны, находясь в непосредственной близости от пламени. Уходя, затушите угли до полного прекращения тления", - подчеркнули в региональном управлении МЧС. В очередной раз там напомнили о необходимости сообщать о возгораниях в дежурную службу МЧС по телефонам 101, 112.-0-