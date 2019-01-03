В Логойске спасли провалившегося под лед пенсионера

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойске спасатели вытащили провалившегося под лед пенсионера, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.
Информация о том, что в Логойске на реке Гайна провалился под лед человек, поступила спасателям 2 января в 18.20. "Оперативно прибывшие подразделения МЧС обнаружили, что на расстоянии 50 м от берега в воде находится человек и не может самостоятельно выбраться на лед. Спасатели вытащили и доставили на берег мужчину 1938 года рождения, который был передан бригаде скорой медпомощи и госпитализирован в Логойскую центральную районную больницу", - рассказали в МЧС.
Позже стало известно, что мужчина, возвращаясь домой, решил сократить путь и направился через реку по льду.-0-
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