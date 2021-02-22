В Логойске вынесли приговор организатору незаконных массовых мероприятий

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Логойского района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении мужчины, который обвиняется в организации действий с нарушением общественного порядка и оскорблении представителя власти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Как отметили в прокуратуре, он, действуя по предварительному сговору с Сергеем Тихановским и иными лицами, создал на платформе YouTube-канал с неограниченным к нему доступом. Затем изготовил и разместил там для всеобщего обозрения видеофайлы, в которых были призывы к широкому кругу людей принять участие в групповых противоправных действиях, связанных с нарушением работы транспорта, предприятий, учреждений, организаций на территории республики и ее столицы.

Кроме того, фигурант как активист движения "Страна для жизни" организовал незаконные массовые мероприятия и лично принял в них участие.

Кроме того, как отметили в прокуратуре, он разместил в ранее созданном YouTube-канале видеофайлы, содержавшие публичные и неприличные оскорбления, которые унижали честь и достоинство председателя Слуцкого райисполкома.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Логойского района вынес в отношении мужчины обвинительный приговор. По совокупности преступлений он приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-