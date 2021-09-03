В Логойске задержана пара за распространение психотропа

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойске задержана пара за распространение опасного психотропа, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"Оперативникам поступила информация, что житель Логойска вместе со своей сожительницей могут выращивать наркосодержащие растения и причастны к сбыту психотропных веществ. В этом подозревались 35-летний уроженец Украины и 26-летняя местная жительница. В ходе обыска у задержанных обнаружено и изъято более 100 г марихуаны и около 100 г особо опасного психотропного вещества - альфа-PVP", - уточнили в ведомстве.

В квартире также были найдены приспособления для употребления наркотиков и предметы, необходимые для изготовления и расфасовки психотропа для последующего сбыта. В подвале у задержанных правоохранители обнаружили пять свертков уже готовой продукции. Мужчина признался, что товар производился не только для собственного потребления, но и в целях сбыта.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт.-0-