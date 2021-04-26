26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе автомобиль сбил велосипедистку - она скончалась на месте. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

По предварительной информации, 25 апреля около 21.45 на 15-м км автомобильной дороги Р3 Логойск - Зембин - Глубокое вблизи деревни Юрковичи 50-летний минчанин, управляя автомобилем "Форд", при встречном разъезде был ослеплен светом фар и совершил наезд на 32-летнюю местную жительницу. Женщина двигалась на велосипеде по проезжей части. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Погибшая была обозначена световозвращающими элементами. По данному факту проводится проверка. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по Минску.

"Водители транспортных средств при ослеплении фарами встречного транспорта обязаны включить аварийную сигнализацию и остановиться, не меняя направления движения", - отметили в ГАИ.-0-