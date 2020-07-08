В Логойском районе горел дом, хозяин получил ожоги

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе пенсионер покидал горящий дом и получил ожоги. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел сегодня. В 2.47 спасателям поступило сообщение о пожаре в деревне Рудня Логойского района. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, деревянный дом горел открытым пламенем. Произошло обрушение крыши.

Покидая горящее строение, его хозяин получил ожоги. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом "термические ожоги" пенсионер был госпитализирован.

Спасатели локализовали и ликвидировали пожар. В результате огнем повреждены крыша, потолочное перекрытие, стены и имущество по всей площади дома. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении хозяина.-0-