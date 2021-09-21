В Логойском районе опрокинулся лесовоз, погиб водитель

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вблизи деревни Фильяново Логойского района опрокинулся груженый лесовоз, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 15.54 на 45-м км дороги Борисов - Ошмяны. Прицеп грузовика с лесом занесло на спуске, после чего техника опрокинулась. В результате ДТП 54-летний водитель от полученных травм скончался на месте.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следователи и судебные эксперты. Все обстоятельства трагедии выясняются.-0-

Фото УГАИ УВД Минского облисполкома