В Логойском районе пьяный бесправник насмерть сбил пешехода

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе пьяный бесправник сбил пешехода, который скончался на месте ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел 6 июня около 3.20 в деревне Засовье. "30-летний местный житель, не имея водительского удостоверения (был ранее лишен) управлял автомобилем ВАЗ 2106 в состоянии алкогольного опьянения (1,24 промилле). Он совершил наезд на двигавшегося по левой обочине по ходу движения транспортного средства 63-летнего пешехода, также местного жителя. Мужчина был обозначен световозвращающими элементами", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.-0-