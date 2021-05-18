В Логойском районе при падении со строительных лесов погиб пенсионер

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе смертельно травмирован пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, днем 17 мая в одном из садовых товариществ Логойского района 68-летний мужчина выполнял работы по ремонту крыши своего дачного дома. При проведении работ он упал со строительных лесов высотой около 2 м и был смертельно травмирован. Как установлено, мужчина - минчанин, совместно с супругой они постоянно проживали на даче в Логойском районе", - рассказали в СК.

Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту Логойским РОСК проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-