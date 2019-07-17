В Логойском районе при пожаре спасен пенсионер

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер спасен при пожаре в городском поселке Плещеницы Логойского района. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели 16 июля около 8.00 получили сообщение о задымлении в доме на улице Октябрьской. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, из квартиры, расположенной на первом этаже трехэтажного дома, шел дым. Звеном газодымозащитной службы в коридоре был обнаружен хозяин квартиры - пенсионер. Мужчину вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра он был госпитализирован в районную больницу с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения".

Пожар локализован и ликвидирован. Эвакуация других жильцов дома не понадобилась. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожность при курении.-0-