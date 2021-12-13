В Логойском районе ребенок катался на тюбинге и получил травму головы

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе ребенок получил травму головы, катаясь на тюбинге, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, днем 8 декабря 11-летний мальчик из агрогородка Гостиловичи Логойского района с товарищем после учебы решил покататься на тюбинге с горки. При спуске тюбинг выскользнул, школьник не удержался и ударился головой о бетонную тротуарную дорожку. Мальчик потерял сознание. Товарищ помог ему подняться и отвел домой.

В результате удара пострадавший получил травму головы. Лишь через несколько дней он признался родственникам, что случилось. На данный момент ребенок находится на лечении в Минской областной детской клинической больнице.

По предварительным данным, горка, с которой катались школьники, высотой около 9 м и не предназначена для катания.

По данному факту Логойский районный отдел СК проводит проверку. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, опрашиваются свидетели.-0-