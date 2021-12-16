В Логойском районе рыбак провалился под лед и погиб

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе мужчина провалился под лед, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Утром 15 декабря 55-летний житель столицы приехал на рыбалку на водоем вблизи деревни Замосточье в Логойском районе. Ранее он уже бывал в этих местах.

"Днем рыбак перестал выходить на связь с родственниками. Проходящий неподалеку мужчина заметил рыболовные снасти, лежащие на льду, о чем сообщил в милицию. В этот же день тело жителя столицы было извлечено из воды сотрудниками МЧС", - рассказали в СК.

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Минской области проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для установления всех обстоятельств, опрошены родственники погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Логойский районный отдел СК проводит проверку.-0-