Спасатели напоминают: прежде чем отправиться в лес, нужно детально изучить правила безопасности. Нужно взять с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. "Не забудьте заряженный мобильный телефон и необходимые лекарства. Одежда и обувь для похода в лес должны быть плотными и непромокаемыми. Обязательно используйте в одежде яркий элемент, например, платок или кепку, - это поможет не остаться незамеченным, а те, кто ищет вас, не пройдут мимо такой одежды. Проинформируйте родных, где собираетесь заходить в лес и об ориентировочном времени возвращения", - отметили в МЧС.-0-





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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе спасатели помогли двум заблудившимся женщинам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям.Сообщение о том, что требуется помощь в поиске потерявшихся людей в лесном массиве вблизи деревни Гостиловичи Логойского района, поступило спасателям 13 августа в 12.27. Позже стало известно, что две женщины пошли в лес за грибами и заблудились, связь с ними поддерживалась по мобильному телефону."За помощью обратилась одна из потерявшихся. Женщины рассказали, что вышли на лесную дорогу. Увидев машину, пытались звать на помощь, надеясь, что владельцы этого автомобиля где-то рядом, но никто не откликнулся. Потерявшиеся женщины прошли от начальной точки около 20 км. Работники пожарного аварийно-спасательного отряда, подключив телефон к геолокации, определили координаты грибников. Далее спасатели проследовали к этому месту и помогли женщинам добраться домой", - рассказал заместитель по оперативно-тактической работе Логойского районного отдела по ЧС Руслан Дятлов.