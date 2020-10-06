6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе спасли от огня 100 т соломы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасателям 5 октября поступило сообщение, что в поле СК "Логойский" около агрогородка Гостиловичи горит солома. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, горели тюки в скирде размерами 6х30 м и 6х40 м, расположенные на расстоянии 20 м друг от друга. Всего в момент загорания в поле находилось около 200 т соломы урожая прошлого года.

Фото МЧС

В результате пожара огнем повреждены 100 т. МЧС и работники хозяйства спасли 100 т кормов.

Причина пожара устанавливается. Одна из версий - поджог. Виновные лица устанавливаются.-0-