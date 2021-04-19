19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе задержан нетрезвый тракторист на самодельном тракторе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

18 апреля около 9.00 на местной автомобильной дороге Крайск - Нестановичи на территории Логойского района 47-летний местный житель, управляя трактором МТЗ-50 без регистрационных знаков, отказался подчиниться законным требованиям сотрудников ГАИ об остановке, а также попытался скрыться от преследования по полю и через территорию фермы.

Водитель был задержан. Результат освидетельствования - около полутора промилле алкоголя. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что на данное транспортное средство, которое нарушитель собрал самостоятельно из запчастей, отсутствует регистрация, страховка и технический осмотр.

В отношении водителя составлено четыре протокола об административных правонарушениях.-0-