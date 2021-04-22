В Лунинецком районе автомобиль упал с колодок и придавил мужчину

22 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели 29-летнего жителя Пинска, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел днем 20 апреля. По данным следствия, пинчанин во дворе дома матери в Лунинецком районе занимался ремонтом автомобиля. Для этого он установил заднюю часть машины на доски с колодками, откуда она упала и придавила мужчину. От травм тот скончался на месте.

Следователи проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-