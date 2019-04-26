В Лунинецком районе легковушка переехала лежащую на дороге женщину

26 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе в дорожно-транспортном происшествии погибла лежавшая на проезжей части женщина, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 25 апреля около 22.10 в деревне Галый Бор. По предварительной информации, автомобилем Subaru Forester управлял 42-летний минчанин. Во время движения водитель совершил наезд на лежавшую на проезжей части 50-летнюю местную жительницу, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия. Рядом с погибшей женщиной на обочине лежал велосипед.

Вечером того же дня серьезное ДТП произошло в Пинске. По предварительной информации, 28-летний местный житель на автомобиле "Ауди А4" ехал по улице Первомайской. Напротив одного из домов, поворачивая влево, водитель не уступил дорогу движущемуся навстречу мотоциклу Honda CBR под управлением 27-летнего пинчанина. Транспортные средства столкнулись. Мотоциклист и его 24-летняя пассажирка с травмами госпитализированы в реанимационное отделение городской больницы. Пострадавшие были в мотошлемах.-0-