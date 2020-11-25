В Лунинецком районе легковушка протаранила забор кладбища и опрокинулась

25 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе легковой автомобиль врезался в забор кладбища и опрокинулся. Водителя госпитализировали, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 25 ноября около двух часов ночи. По предварительной информации, 27-летний минчанин на автомобиле "Форд Фьюжен" ехал по автодороге Лунинец - Пинск. На 12-м км трассы водитель выбрал неправильную скорость и не справился с управлением. Машина съехала на обочину, врезалась в железобетонное ограждение кладбища, а затем опрокинулась.

Водитель не был пристегнут ремнем безопасности. В результате ДТП он получил тяжелые травмы.

Проводится проверка.-0-