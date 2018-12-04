В Лунинецком районе легковушка врезалась в фуру: один человек погиб, двое - пострадали

4 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе легковой автомобиль врезался в грузовик. В дорожно-транспортном происшествии один человек погиб, еще двое травмированы, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 3 декабря примерно в 18.30 на трассе М10 Кобрин - Гомель - граница России. По предварительной информации, 42-летний житель Микашевичей на автомобиле ВАЗ ехал в сторону Гомеля. На 333-м км водитель не учел состояния проезжей части, не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего не справился с управлением. Легковушку занесло и выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком, за рулем которого был 39-летний житель Брестского района.

В результате ДТП погиб 45-летний житель Микашевичей, который ехал на переднем пассажирском сидении ВАЗа. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Также пострадали водитель легковушки и его 43-летний пассажир. Они госпитализированы в Лунинецкую районную больницу.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.-0-