В Лунинецком районе на мужчину упало дерево - он погиб

1 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе погиб мужчина, на которого упало дерево. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
Несчастный случай произошел днем 26 мая в одной из деревень района. По предварительным данным, 42-летний промышленный альпинист по договору подряда выполнял работы по удалению деревьев. Ему помогал 49-летний местный житель. На него упало дерево. От травм мужчина скончался на месте.
"Погибший не был трудоустроен, соответствующей квалификации для работ не имел. Кроме этого, он проигнорировал правила техники безопасности, что послужило причиной трагедии", - отметили в Следственном комитете.
Лунинецкий РОСК проводит проверку. Осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, назначены экспертные исследования.-0-