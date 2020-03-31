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31 марта 2020, 10:43

В Лунинецком районе пенсионер обгорел при наведении порядка возле дома

Фото из архива
Фото из архива

31 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе пенсионер получил термические ожоги при наведении порядка на приусадебном участке, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Житель агрогородка Велута 1948 года рождения занимался уборкой на подворье. При сжигании мусора на нем загорелась одежда. Несчастный случай произошел 29 марта, однако за медицинской помощью пострадавший обратился лишь на следующий день. Утром 30 марта его госпитализировали в хирургическое отделение Лунинецкой центральной районной больницы. У мужчины диагностирован термический ожог пламенем правой голени III степени, пострадало 8% тела. Строения и имущество на приусадебном участке не повреждены.

Кроме того, на сельском подворье в деревне Язвинки 30 марта загорелась хозпостройка. Огонь перекинулся на припаркованный рядом микроавтобус "Форд Транзит". При самостоятельном тушении пожара ожоги получил 23-летний сын хозяйки домовладения. С предварительным диагнозом "термоингаляционная травма" пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение райбольницы.

Огонь повредил кровлю и имущество внутри сарая и полностью уничтожил автомобиль. Причина пожара устанавливается.-0-

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