В Лунинецком районе пенсионер упал в реку с моста и утонул

14 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе пенсионер утонул, сорвавшись с моста в реку, сообщили БЕЛТА в Брестском областном совете ОСВОД.

Трагедия произошла 9 декабря в деревне Вичин. По предварительным данным, 66-летний местный житель вместе с женой возвращались с поминок по мосту через реку Цна. Мост не оборудован перилами. В какой-то момент пенсионер поскользнулся и упал в реку. Практически на глазах у спутницы он ушел под воду: в этих местах сильное течение, а глубина достигает 3 м. Женщина позвала на помощь односельчан, однако спасти мужчину не удалось. Его тело достали в 30 м от места падения.

Это 56-я жертва воды с начала года на территории Брестской области. С наступлением холодов меры безопасности на водоемах усиливаются. Как отметили в областном совете ОСВОД, сейчас в комиссиях по ЧС при райисполкомах готовят распоряжения о запрете выхода на лед. Такое решение уже принято в Столинском районе.-0-