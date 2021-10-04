В Лунинецком районе пьяный отец катал пятилетнего сына на мопеде

4 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе пьяный 38-летний мужчина катал сына на мопеде, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел вечером 30 сентября в деревне Мокрово. Внимание инспекторов ГАИ привлек водитель мопеда, который ехал без включенных фар. За рулем оказался местный житель, а его пассажиром был пятилетний сын. Мужчина показался сотрудникам пьяным. Медицинское освидетельствование подтвердило подозрения - 2,1 промилле алкоголя в выдыхаемых парах воздуха. По словам сельчанина, он не смог отказать сыну в просьбе покататься, хотя до этого выпил два стакана вина.

В ГАИ добавили, что у мужчины нет водительского удостоверения. В отношении него составили несколько административных протоколов, в том числе за управление транспортом в нетрезвом состоянии и вождение без прав.

В Брестской области в этом году сотрудники ГАИ задержали около 1,7 тыс. пьяных водителей. По их вине произошло 25 ДТП, в которых семь человек погибли и 24 получили различные травмы.-0-