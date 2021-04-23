23 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе подросток получил ожоги, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

В Лунинецкий РОЧС сегодня в полдень дежурная медсестра передала информацию о том, что в агрогородке Полесский учащийся 2003 года рождения получил ожоги. Приехав на место вызова, спасатели в заброшенной хозпостройке нашли остатки обгоревшей одежды. По предварительным данным, там парень общался с девушкой по телефону. В какой-то момент облил себя неизвестной жидкостью и поджег. Потушили горящую одежду сельчане, они же и вызвали медиков. Молодого человека госпитализировали.

Причина происшествия устанавливается.-0-

Фото Брестского областного управления МЧС