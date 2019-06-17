В Лунинецком районе престарелую женщину ограбили приятели ее сына

17 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе двое местных жителей ограбили 89-летнюю женщину, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В милицию обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестные силой отняли у ее матери кошелек с деньгами. Правоохранители установили личности грабителей. Ими оказались неработающий местный житель 1994 года рождения и его ранее неоднократно судимый приятель 1986 года рождения.

Выяснилось, что фигуранты - товарищи сына пенсионерки. В тот день они вместе выпивали во дворе ее дома. Пришедшая навестить мать женщина выгнала компанию, однако вскоре двое мужчин вернулись. "Им захотелось еще выпить, но денег на покупку алкоголя не было. Когда хозяйка осталась одна, они зашли в ее дом. Насильно удерживая женщину, они обыскивали ее карманы, нашли кошелек с более чем Br400 и ушли в магазин", - рассказали в УВД облисполкома.

Злоумышленники задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.206 (грабеж) УК.-0-