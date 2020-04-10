В Лунинецком районе рабочий получил тяжелые травмы при демонтаже крыши

10 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе выясняются обстоятельства травмирования 39-летнего рабочего, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Несчастный случай произошел 7 апреля. Около 13.20 в Лунинецкий РОВД поступил звонок из районной больницы. Медики сообщили о госпитализации рабочего одной из строительных организаций. По предварительным данным, строители демонтировали крышу молочно-товарной фермы. Один из мужчин сорвался вниз. При падении он получил тяжелые травмы. Пострадавший находится в реанимации.

Лунинецкий РОВД по данному факту проводит проверку.-0-