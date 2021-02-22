В Лунинецком районе угонщик попал в ДТП и бросил горящую машину

22 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе 18-летний парень угнал легковой автомобиль, попал на нем в аварию и скрылся с места происшествия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

В дежурную часть Лунинецкого РОВД поступила информация о возгорании автомобиля "Фольксваген Пассат". Позже об угоне этой машины заявил 29-летний житель района. Сгоревшую легковушку нашли в кювете вблизи деревни Новоселки. "Сыщики совместно с участковыми инспекторами милиции сумели быстро установить личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался неработающий, ранее судимый житель деревни Дятловичи. Молодой человек был задержан дома", - рассказали в УВД.

По словам юноши, его внимание привлек запорошенный снегом автомобиль. Он открыл дверь в салон и отправился в поездку. Но из-за плохой погоды молодой человек не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина загорелась.

Огонь потушили сотрудники МЧС. Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта.-0-