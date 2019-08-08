В Лунинецком районе уничтожили плантацию конопли

8 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе сотрудники милиции обнаружили плантацию дикорастущей конопли, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Поле с наркосодержащим растением без признаков культивирования было выявлено вблизи деревни Вулька-1 во время специальной программы "Мак". Всего там находилось 460 кг конопли. А вблизи силосной ямы было обнаружено еще 350 кг конопли.

Наркосодержащее растение уничтожено.

В Брестской области с начала действия специальной программы "Мак" выявлено 278 фактов незаконного произрастания наркосодержащих растений. Уничтожено 13 т мака и конопли, составлено 57 административных протоколов. Программа проводится с 1 июня по 15 сентября.-0-