10 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе в аварии погибла велосипедистка, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 9 июля в 15.55 в агрогородке Полесский. По предварительной информации, 44-летний житель агрогородка Дятловичи двигался на автомобиле ГАЗ по улице Октябрьской. Ему навстречу ехала на велосипеде 75-летняя местная жительница. В непосредственной близости от автомобиля женщина начала поворачивать налево, наезда избежать не удалось.

Пенсионерку с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимационное отделение больницы. В 19.40 женщина скончалась. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.-0-