В Лунинецком районе в ДТП пострадал подросток

Фото МВД
19 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе в дорожно-транспортном происшествии пострадал 13-летний подросток, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 17 октября около 15.00 на 343-м км дороги М10 граница России - Гомель - Кобрин. 39-летняя минчанка за рулем автомобиля "Тойота" ехала от Микашевичей в сторону Лунинца. По предварительной информации, она уснула за рулем и потеряла контроль над управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.
13-летний сын женщины, который находился на заднем пассажирском сиденье, получил телесные повреждения. Проводится проверка. Установлено, что водитель и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности.-0-