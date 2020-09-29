В Лунинецком районе взяли под стражу водителя за пьяное ДТП

29 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокурор Лунинецкого района Сергей Горошко санкционировал заключение под стражу водителя, который пьяным совершил дорожно-транспортное происшествие, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации областной прокуратуры.

Авария случилась 19 сентября около 11.15 в деревне Большие Чучевичи. Автомобилем Opel управлял житель Лунинецкого района 1970 года рождения. Сам он сел за руль пьяным. Кроме того, перевозил двух пассажиров, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. На закруглении дороги водитель съехал с обочины, из-за чего машина опрокинулась. В результате ДТП мужчина 1978 года рождения погиб, пассажир 1967 года рождения получил серьезные травмы.

Лунинецкий райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.4 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение другому тяжких телесных повреждений) УК. Прокурор санкционировал заключение под стражу с учетом обстоятельств происшествия, тяжести последствий и личности обвиняемого.-0-