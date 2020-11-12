В Лунинце легковушка сбила пенсионерку на переходе

12 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинце легковой автомобиль насмерть сбил на пешеходном переходе пенсионерку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка.

Авария произошла 11 ноября около 07.40. За рулем автомобиля "Опель-Вектра" была 36-летняя женщина. Двигаясь по улице 17 Сентября, она сбила 58-летнюю местную жительницу, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.

Лунинецкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Следователи провели осмотр места происшествия и допросили подозреваемую. Назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.-0-