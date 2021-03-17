В Лунинце осудили приятелей-наркоманов

17 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Лунинецкого района вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков и предоставлении помещения для их потребления, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Фигурантами по уголовному делу проходили два местных жителя 1986 и 1990 годов рождения. По материалам следствия, младший из приятелей незаконно приобретал марихуану (установлены два факта приобретения не менее 272,85 г и 12,96 г). Мужчина не только сам употреблял наркотик, но и угощал им товарища. Тот безвозмездно предоставлял свой гараж для совместного потребления марихуаны.

Старшего из подельников суд признал виновным по ч.1 ст.328 (незаконные без цели сбыта приобретение и хранение наркотических средств) и ч.1 ст.332 (предоставление помещения для потребления наркотических средств) УК. По совокупности преступлений окончательно ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 3 года 6 месяцев.

Второй фигурант признан виновным по ч.1, ч.2 ст.328 УК. Суд приговорил его к лишению свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-