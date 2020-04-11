В Лунинце при тушении пожара в квартире обнаружили труп мужчины

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11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня ночью в милицию из МЧС поступило сообщение об обнаружении тела мужчины при тушении пожара в квартире в центре Лунинца, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Следственно-оперативная группа установила, что погибшим является 69-летний житель райцентра. Экстренные службы вызвала его мать, которая, обнаружив признаки возгорания, вышла к соседям.
Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. Следователи по данному факту проводят проверку.-0-