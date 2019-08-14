В Лунинце устанавливают причину смерти шестилетнего мальчика

14 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинце устанавливают причину смерти шестилетнего ребенка, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Трагедия произошла 7 августа. В 15.20 в Лунинецкий РОВД поступило сообщение из центральной районной больницы о том, что в учреждение здравоохранения бригада скорой помощи доставила малолетнего местного жителя. Выяснилось, что в этот день мужчина с шестилетним сыном приехал погостить к своим родителям. Мальчик пожаловался на плохое самочувствие, бабушка дала ему лекарство. После этого ребенку стало хуже.

Для дальнейшего лечения маленького пациента было принято решение о его переводе в минскую больницу. Во время транспортировки мальчик умер в автомобиле скорой помощи.

Лунинецкий РОСК проводит проверку, причина смерти устанавливается. Назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-