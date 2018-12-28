В Лунинце за организацию наркопритона учащегося колледжа осудили на 5,5 года колонии

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинце за организацию наркопритона осудили 18-летнего учащегося колледжа, сообщила БЕЛТА старший помощник районного прокурора Анна Пенер.

Юноша проживал с бабушкой в Микашевичах. Его мать временно находилась на заработках в России. В другой пустующей квартире в Микашевичах молодой человек организовал наркопритон. "У него были ключи от этой квартиры. Начиная с мая, он неоднократно приглашал туда своих друзей. Находясь в состоянии наркотического опьянения, молодой человек безвозмездно передавал несовершеннолетним для потребления марихуану. После этого он все прятал в ящике на балконе и наводил порядок. Бабушка, которая периодически наведывалась в жилище, ничего подозрительного не замечала", - сказала Анна Пенер.

В начале августа в квартире был произведен обыск. Правоохранители обнаружили и изъяли марихуану и сопутствующие приспособления. Сам молодой человек до этого употребил наркотики.

Суд Лунинецкого района признал юношу виновным в совершении преступлений по ч.2 ст.332 (организация либо содержание притонов для изготовления, переработки и (или) потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или других одурманивающих веществ) и ч.2 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) Уголовного кодекса. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Молодой человек взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-