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1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мачулищах горел продуктовый магазин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"30 сентября в 7.07 в МЧС поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании магазина "Фабрика здоровья", принадлежащего индивидуальному предпринимателю (арендатор ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский") в городском поселке Мачулищи Минского района. В результате пожара повреждены две холодильные витрины, кассовый аппарат и отделка потолка в здании", - рассказали в пресс-службе.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-