В Мачулищах под колеса авто попал подросток: он госпитализирован

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мачулищах под колеса авто попал 15-летний пешеход. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"8 октября около 20.50 в поселке Мачулищи Минского района водитель автомашины "Мерседес Спринтер" совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП 15-летний пешеход с закрытой черепно-мозговой травмой тяжелой степени, тупой травмой живота и ушибами госпитализирован.-0-