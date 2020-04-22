В магазинах Могилевской области изъяли некачественную бытовую технику

22 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевская областная инспекция Госстандарта в первом квартале этого года изъяла из оборота десять партий бытовой техники на сумму более Br1,6 тыс. Небезопасная продукция могла попасть к потребителю, рассказали корреспонденту БЕЛТА в ведомстве.

Областная инспекция проверила за указанный период 23 наименования бытовой техники на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" и "Электромагнитная совместимость технических средств". Более 40%, или 10 наименований продукции, не прошли испытания. В числе некачественных товаров - блендеры, фены, миксеры, вафельницы, плойки, электрощипцы и стайлеры для волос некоторых популярных торговых марок.

Большая часть нарушений касалась требований безопасности и электромагнитной совместимости. При этом вся продукция сопровождалась документами, подтверждающими ее безопасность: сертификатами о соответствии, выданными органами по сертификации Российской Федерации.

При испытаниях вафельниц, электрощипцов, плоек и стайлеров для волос было зафиксировано отсутствие защиты от поражения электрическим током. Изготовители этих приборов использовали шнуры питания в поливинилхлоридной оболочке, которые могут привести к возникновению пожароопасных ситуаций и удару током, что создает определенные риски для жизни и здоровья потребителей. У фенов, электрощипцов, плоек и стайлеров для волос выявлено превышение номинального значения потребляемой мощности от 33% до 88%.

По результатам проверок составлено восемь протоколов об административном правонарушении. Запрещено ввоз и обращение на территории Беларуси девяти наименований опасных товаров. Прекращено действие восьми документов о подтверждении соответствия.-0-