В Малорите найдены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранами

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18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Малорите обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями: следователи устанавливают обстоятельства убийства, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете. По данным следствия, днем 17 сентября поступило сообщение об обнаружении в доме на улице Радужной в Малорите 71-летнего мужчины и 64-летней женщины без признаков жизни с огнестрельными ранениями. Следователи с участием специалистов УГКСЭ по Брестской области зафиксировали следовую картину, использовали возможности передвижной криминалистической лаборатории. Изъяты предметы, по которым в дальнейшем будут назначены исследования. Продолжается работа на месте происшествия, допрашиваются свидетели. По одной из версий, мужчина застрелил из пистолета свою жену, после чего сам покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову. По данному факту управлением Следственного комитета по Брестской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство при отягчающих обстоятельствах) Уголовного кодекса.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!