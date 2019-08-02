В Малорите при пожаре спасли инвалида

2 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малорите во время пожара в жилом многоэтажном доме работники МЧС спасли инвалида, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.
Несчастный случай произошел 1 августа около 9.30 в пятиэтажном доме по ул. Советской. По информации очевидцев, горела квартира на верхнем этаже. Прибывшие на место спасатели с помощью автолестницы вошли через окно в жилище. На полу в задымленной комнате они обнаружили 50-летнего хозяина - инвалида II группы. По всей видимости, мужчина, имеющий проблемы с опорно-двигательным аппаратом, не смог самостоятельно покинуть помещение. С ожогами ног и отравлением продуктами горения его госпитализировали в центральную районную больницу.
Огонь повредил имущество и внутреннюю отделку комнат в квартире, закопчены стены и потолок. Причина возникновения пожара устанавливается.-0-
Фото МЧС
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2588 BYN
|2.267 BYN
|2.275 BYN
|USD
|2.0443 BYN
|2.048 BYN
|2.058 BYN
|RUB
|3.2054 BYN
|3.175 BYN
|3.195 BYN