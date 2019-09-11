В Малоритском районе четверо суток искали пропавшего рыбака

11 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе четверо суток велись поиски пропавшего на Луковском озере рыбака, сообщили корреспонденту БЕЛТА в районном отделе внутренних дел.

В милицию вечером 7 сентября обратился мужчина, который рассказал о пропаже брестчанина 1954 года рождения. По словам заявителя, его знакомый рыбачил с лодки, купался. Около 17.00 он заметил, что приятеля нет рядом. Попытки найти его самостоятельно не увенчались успехом. К поискам подключились правоохранители, водолазы ОСВОД и МЧС, помогали представители общественности.

"Сегодня около 18.00 тело мужчины было обнаружено. Проверку по данному факту проводит Следственный комитет. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти", - сказали в Малоритском РОВД.-0-