ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 11 сентября 2019
Минск Ясно +16°C
Версия для слабовидящих
Новости
19:53 Восемь белорусских дзюдоистов выступят на юниорском ЧЕ в Финляндии Спорт
19:34 IAAF допустила к международным соревнованиям еще 11 россиян Спорт
19:23 В Малоритском районе четверо суток искали пропавшего рыбака Происшествия
19:22 Белорусский нападающий Кирилл Маркевич перешел в минскую "Юность" Спорт
19:17 Премьер-министр Канады объявил о роспуске парламента В мире
19:14 Сборная МВД завоевала золотые награды на международном турнире по стрельбе из служебного оружия Общество
19:14 "Ух ты!", "Хип-хоп" и "Граф Монте-Кристо" - 170 сортов винограда выращивает житель Оршанского района Регионы
19:05 В Беларуси в I полугодии выросло количество ИП Экономика
19:02 Определен состав сборной Беларуси по борьбе на ЧМ в Казахстане Спорт
18:53 Книгу о Витольде Бялыницком-Бируле презентовали в Национальном художественном музее Культура
18:51 Всемирная неделя предпринимательства пройдет 18-24 ноября в Минске и Бресте Регионы
18:40 IAAF представила новаторские технологии для трансляции ЧМ по легкой атлетике в Дохе Спорт
18:31 БЖД завершила модернизацию контейнерного терминала станции Брест-Северный Экономика
18:24 Макей отметил необходимость активизации динамики двустороннего товарооборота с Болгарией Экономика
18:21 ГКНТ и НАН подготовили проект указа о приоритетных направлениях научной и инновационной деятельности Общество
18:16 Михаэль Шумахер находится в сознании - медсестра парижской клиники Спорт
18:10 МВД не будет обжаловать решение суда о возмещении ведомством вреда минчанину Происшествия
18:01 Два белорусских боксера успешно стартовали на ЧМ в Екатеринбурге Спорт
17:56 Две церкви обворовали в Ивановском районе Происшествия
17:51 Беларусь придает большое значение развитию дружественных отношений с Болгарией - Мясникович Политика
17:49 Трехуровневую специализацию предприятий агросервиса развивают в Гомельской области Регионы
17:36 Экономический суд Витебской области продлил ликвидацию ОАО "КИМ" на три месяца Новости компаний
17:19 Союзные парламентарии изучат целесообразность разработки модельных законов в СГ Политика
17:14 В Миорском районе по вине пьяного водителя перевернулся грузовик с дизельным топливом Происшествия
17:08 Беларусь и Россия провели межмидовские консультации по культурно-гуманитарному сотрудничеству Общество
16:40 Лауреаты конкурса молодых литераторов Союзного государства "Мост дружбы" награждены в Минске Культура
16:13 Подростка приговорили к 13 годам колонии за убийство учителя и ученика в Столбцах Происшествия
16:11 Уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими в Березовском районе направлено в суд Происшествия
16:10 ЕБРР изучает возможность софинансирования реконструкции и модернизации 12 мостов и участка дороги М3 Экономика
16:07 IRENA оценит перспективы использования в Беларуси возобновляемых источников энергии Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
11 сентября 2019, 19:23

В Малоритском районе четверо суток искали пропавшего рыбака

Фото из архива
Фото из архива

11 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе четверо суток велись поиски пропавшего на Луковском озере рыбака, сообщили корреспонденту БЕЛТА в районном отделе внутренних дел.

В милицию вечером 7 сентября обратился мужчина, который рассказал о пропаже брестчанина 1954 года рождения. По словам заявителя, его знакомый рыбачил с лодки, купался. Около 17.00 он заметил, что приятеля нет рядом. Попытки найти его самостоятельно не увенчались успехом. К поискам подключились правоохранители, водолазы ОСВОД и МЧС, помогали представители общественности.

"Сегодня около 18.00 тело мужчины было обнаружено. Проверку по данному факту проводит Следственный комитет. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти", - сказали в Малоритском РОВД.-0-

Теги
Малорита МВД смерть
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива МВД не будет обжаловать решение суда о возмещении ведомством вреда минчанину
Фото УВД Брестского облисполкома Две церкви обворовали в Ивановском районе
Фото УВД Витебского облисполкома В Миорском районе по вине пьяного водителя перевернулся грузовик с дизельным топливом
Фото из архива Подростка приговорили к 13 годам колонии за убийство учителя и ученика в Столбцах
Фото из архива Уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими в Березовском районе направлено в суд
Фото из архива Зажатая стеклом на двери машины жительница Жабинки скончалась в больнице
Главное
Во время встречи Без больших отсрочек и с акцентом на кадры - Лукашенко обозначил позицию по оказанию господдержки
Новшества в работе советов по развитию предпринимательства помогут эффективнее решать проблемы в регионах
Коммерческая недвижимость: инвестиции, растущие в цене
Белстат: максимальная задача переписи - ее пройдет более 98% населения, свыше 25% - по интернету
Топ-новости
Беларусь и Турция поступательно развивают дружественные отношения - Андрейченко
Предприятия агросервиса должны предлагать полный комплекс услуг для АПК - Гракун
Этап Кубка мира по конькобежному спорту пройдет 15-17 ноября в Минске
Медведева: Белстат по телефону переписи не проводит
ЕБРР изучает возможность софинансирования реконструкции и модернизации 12 мостов и участка дороги М3
Новым главным тренером минской "Юности" стал Александр Макрицкий
Легкоатлетический матч Европа - США в Минске. Итоги финального дня соревнований
В Беларуси предлагается расширить возможности использования электронных денег
Михаэль Шумахер находится в сознании - медсестра парижской клиники
Пассажиропоток Национального аэропорта Минск в январе-августе вырос почти на 12%
Лауреаты конкурса молодых литераторов Союзного государства "Мост дружбы" награждены в Минске
В Оршанском районе к концу года планируют запустить крупный молочно-товарный комплекс
Проект национальной стратегии в интересах пожилых граждан поступит на обсуждение в октябре-ноябре
Фристайлист Антон Кушнир завершил карьеру и стал тренером сборной Казахстана
Паспорта готовности к отопительному сезону получили 68,3% потребителей тепловой энергии
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Беларусь помнит Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.