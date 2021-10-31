В Малоритском районе горел зерносушильный комплекс

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31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Олтуш Малоритского района горел зерносушильный комплекс, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.
Сообщение о загорании поступило спасателям сегодня в 1.39. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако в результате пожара повреждено лакокрасочное покрытие комплекса.
В деревне Лыще Пинского района вечером 30 октября горел кормоуборочный комбайн. Огнем повреждена кабина и моторный отсек. Пострадавших нет.
Причины произошедшего в обоих случаях устанавливаются.-0-