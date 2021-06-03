В Малоритском районе легковушка столкнулась с фурой - есть погибший

3 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и фуры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась сегодня примерно в 3.55 на автодороге Р17 Брест - граница Украины (Олтуш). По предварительной информации, за рулем автомобиля "Вольво" был 28-летний брестчанин. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком MAN с полуприцепом, которым управлял 38-летний гражданин России.

В результате ДТП водитель легковушки погиб. Следователи выясняют обстоятельства аварии.-0-