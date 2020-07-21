В Малоритском районе лесник нашел мину времен войны

21 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе лесник нашел снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Мужчина проводил обход территории вблизи деревни Старое Роматово. У проселочной дороги он увидел ржавый металлический предмет, напоминавший боеприпас. О находке лесник сообщил в дежурную часть Малоритского РОВД. На место вызова выехали милиционеры и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526.

Специалисты пояснили, что найденный снаряд является противопехотной осколочной миной натяжного действия времен войны. Боеприпас уничтожен.-0-