В Малоритском районе нашли заблудившуюся в лесном массиве женщину

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе нашли потерявшуюся в лесном массиве женщину. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Спасателям 30 июля в 23.50 стало известно, что в лесу возле д.Мельники потерялась пенсионерка. Как выяснилось, в этот день около 12.00 женщина 1935 года рождения ушла в лес за ягодами и не вернулась. Мобильного телефона при ней не было.

В поисках были задействованы работники МЧС, РОВД, лесничества, поисково-спасательный отряд. Сегодня в 1.11 женщину обнаружили сотрудники РОВД в лесном массиве. В медицинской помощи она не нуждалась.

Спасатели призвали не отправляться в лес в одиночку. "Изучите основные правила ориентирования в лесу, сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информируйте их, если планы изменились, - рассказали в МЧС. - Надевайте удобную непромокаемую одежду и обувь, а также возьмите с собой телефон, воду, лекарства, нож, спички".-0-