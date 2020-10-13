13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

12 октября, в 16.10, в центр оперативного управления Малоритского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение: нужно помочь в поиске пенсионерки в лесу в 2 км юго-западнее деревни Антоново. К спасателям обратился муж потерявшейся. Как оказалось, около 13.00 он с женой отправился собирать грибы между деревнями Великорита и Антоново. Женщина заблудилась, средств связи при себе у нее не было.

В поисках были задействованы работники МЧС, РОВД, представители лесничества, пограничной комендатуры, местное население. В 19.30 женщина была обнаружена сотрудниками лесничества (вышла на крики на лесную дорогу). В медицинской помощи не нуждалась.

Спасатели напоминают: прежде чем отправиться в лес, следует изучить правила безопасности. "Возьмите с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. Не забудьте заряженный мобильный телефон и необходимые вам лекарства. Подробнее о правилах читайте в разделе "Будь готов!" или лайфхаке "Как пойти в лес и вернуться домой до начала любимого сериала", - добавили в ведомстве.-0-