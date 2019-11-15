В Малоритском районе пьяный бесправник угнал авто и попал в ДТП

15 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе пьяный бесправник угнал у знакомого автомобиль и попал в аварию, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Неработающий мужчина пришел на ферму к своему знакомому. Они выпили спиртного, и рабочий уснул. Его гость, увидев, что в замке зажигания автомобиля "Ситроен" виднеется ключ зажигания, решил покататься. При этом водительских прав у него не было.

На одном из перекрестков мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Он вышел на дорогу, чтобы кого-нибудь попросить вытащить застрявшую машину. На просьбу откликнулся проезжавший мимо сотрудник Малоритского РОВД. "Милиционер почувствовал запах алкоголя от водителя и доложил о случившемся в оперативно-дежурную службу. На место прибыли сотрудники ГАИ и оперативная группа райотдела. Освидетельствование мужчины показало 1,9 промилле в парах выдыхаемого воздуха", - рассказали в УВД.

В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК (угон транспортного средства). Кроме того, на него составлены административные протоколы за вождение без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

В Брестской области с начала года это уже 81-й угон транспортного средства. "Большинство таких преступлений происходят по одному сценарию. После употребления спиртного хозяин засыпает, а его гость берет ключи от автомобиля (как правило, они лежат на видном месте или находятся в замке зажигания) и едет кататься. В 70% случаев угоны заканчиваются ДТП", - добавила официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.-0-